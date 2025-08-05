بالصور- زحام أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمحافظة القليوبية، وبالتحديد مركز ومدينة شبين القناطر، زحاما كبيرا من الناخبين والناخبات، الذين حرصوا على التوافد والتواجد أمام اللجان للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان إقبالًا كثيفًا وزحامًا ملحوظًا من المواطنين، في الساعات الأولى من اليوم الثاني لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في مشهد يعكس وعي أبناء القليوبية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأكد المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقليوبية، على حرصهم علي المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام، والتأكيد على وعي الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية لإتمام كافة الاستحقاقات الدستورية التي تساهم في استقرار الوطن وتقدمه.

وترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف لجان المحافظة.

وأكد المحافظ، على أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن، وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء العملية الانتخابية، وتم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، كما تم تخصيص أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على راحتهم وتسهيل عملية تصويتهم.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.