بالصور- لجان الشرقية تشهد إقبالا كثيفا في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

الشرقية- ياسمين عزت:

تشهد اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد يجسّد وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، وسط أجواء منظمة وآمنة.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية على مستوى المراكز والمدن والقرى على مستوى 25 مركز وقسم شرطة

من جانبه وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، دعوة إلى المواطنين للنزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي أبناء المحافظة، ودورهم في دعم استقرار الوطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.