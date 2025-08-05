طوابير السيدات تتصدر المشهد الانتخابي أمام لجان الخصوص- صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تصدرت السيدات المشهد أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتحديدا بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث حرصن على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهن داخل لجان التصويت.

وشهدت اللجان إقبالًا كثيفًا وزحامًا ملحوظًا من المواطنين، في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في مشهد يعكس وعي أبناء القليوبية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتدفقت أعداد كبيرة من الناخبين على اللجان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تيسيرات أمنية وتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية.

وأكد المشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقليوبية، على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والتأكيد على وعي الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية لإتمام كافة الاستحقاقات الدستورية التي تساهم في استقرار الوطن وتقدمه.

وترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف لجان المحافظة.

وأكد المحافظ، على أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن، وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء العملية الانتخابية، وتم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، كما تم تخصيص أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على راحتهم وتسهيل عملية تصويتهم.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.