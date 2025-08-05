طوابير الشباب تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت لجان محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء ، توافدًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة من فئة الشباب والسيدات، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات أمنية مشددة.

وتصدرت الطوابير مشهد اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت في تمام التاسعة صباحًا، حيث حرص المواطنون على الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وسط تواجد مكثف للفرق الطبية ورجال الأمن لتسهيل عملية التصويت.

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية، يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 999,248 ناخبًا وناخبة، موزعين على 135 مركزًا انتخابيًا، تشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

كما تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة سبل الراحة، من إضاءة وتهوية ومياه شرب، مع تخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة داخل كل لجنة، فضلًا عن انتشار فرق طبية لتقديم الرعاية الفورية حال حدوث أي طارئ صحي.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد شدد على توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل دائم مع جميع اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو طوارئ