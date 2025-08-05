وفاة عضو لجنة انتخابية وزوجها في حادث مأساوي بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

في حادث مأساوي، لقيت نهال عادل، الموظفة بمحكمة إسنا وعضو لجنة انتخابات قرية الدبابية، مصرعها هي وزوجها أشرف عبد الرحمن، الموظف بتأمينات إسنا، إثر انقلاب سيارتهما أثناء توجهها إلى مقر اللجنة جنوب محافظة الأقصر.

ونعى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الفقيدة وزوجها، قائلًا خلال مؤتمر صحفي من غرفة عمليات الهيئة: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة نهال محمد عبده، معاونة بلجنة فرعية بالأقصر، وزوجها، بعد وفاتهما في حادث أليم وهمّا في طريقهما لأداء واجبهما الوطني".

وأضاف بنداري أن رئيس إحدى اللجان الانتخابية بكوم حمادة قد فقد والده صباحًا، إلا أنه أصر على استكمال عمله الانتخابي لحين حضور البديل، مؤكدًا أن جميع القائمين على العملية الانتخابية يتحلون بروح المسؤولية والتفاني في أداء واجبهم الوطني.