بأعلام مصر.. طوابير أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت لجان الانتخابات بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء مع بداية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، توافدًا مكثفاً للتصويت من جميع التجمعات البدوية .

ووقف المواطنون في طوابير طويلة رافعين الأعلام المصرية، وسط تنظيم محكم وتجهيزات على أعلى مستوى، لمراعاة الراحة وتسهيل التصويت، مع تواجد مجموعات من الشباب لتقديم الدعم والمساعدة خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وقال اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، إن أهم ما يميز العملية الانتخابية هو التنظيم الجيد، والتعاون المجتمعي بين الأهالي ومشايخ القبائل، والجهات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يوجد تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتسهيل على الناخبين، والتنظيم الجيد الذي يعكس حرص الدولة على تأمين انتخابات شاملة تعبر عن واقع المجتمع المصري.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يوجد مشاركة كبيرة من قبل أبناء المدينة سواء كانوا بدو أو وافدين، مما يؤكد مدى تفاعل المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، لاستقرار المشهد السياسي.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.