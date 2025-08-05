وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتفقد لجان الانتخابات بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

زار وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان محافظة السويس لمتابعة سير انتخابات الشيوخ حيث تضم السويس دائرة واحدة لها مقعد فردي يتنافس عليه 9 مرشحين.

وضم وفد حقوق الإنسان محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا وفيينا، وكمال مشرقي عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان من المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال الوفد المنتصر بالله صالح مدير فرع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسويس، وقدم للزائرين كافة التسهيلات لأداء مهامهم بمحافظة السويس.

وأشاد المنتصر بالله بدور المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي فى دعم وتعزيز الممارسات الديمقراطية، لما لها من خبرات متراكمة فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وطرح توصيات بهذا الشأن.

وتفقد وفد حقوق الإنسان بضع لجان انتخابية وأشاد بالنظام الانتخابي في مصر في ظل توفير جميع سبل الراحة والهدوء للمواطنين لسهولة الإدلاء بأصواتهم، رافق الوفد في الجولة سحر فهمى مسؤول وحدة حقوق الإنسان بالاتحاد الاقليمى والمجتمع المدنى و م. عمرو جمال محمود.

وتضم محافظة السويس 508320 ناخبا لهم حق التصويت، وتقع الكتلة التصويتية الأكبر في حي الأربعين الذي يضم 187389 ناخبا موزعين على 14 مقرًا انتخابيًا، وفي حي فيصل 142564 ناخبًا لهم حق التصويت موزعين على 9 مقرات انتخابية.

أما حي الجناين يضم 82502 ناخب موزعين على 7 مقرات انتخابية، وفي حي السويس 70220 ناخبًا يحق لهم التصويت في 6 مقرات موزعة على ضواحي الحي، أما حي عتاقة الأكبر في المساحة يضم أقل عدد من الناخبين وعددهم 25645 موزعين على 3 مقرات انتخابية.