وفاة مأساوية لفتاة في أسوان بـ"الحبة القاتلة".. والنيابة تحقق

أسوان – إيهاب عمران:

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها، اليوم، بقرية الرمادي التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، إثر إصابتها بتسمم حاد نتيجة تناولها قرصًا لحفظ الغلال، المعروف بـ"حبة الغلة السامة".

وكان اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ من نقطة مستشفى النيل التخصصي بإدفو، بوصول فتاة تُدعى "أ.ر" جثة هامدة، عقب تناولها المادة السامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتحري حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.