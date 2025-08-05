كامل الوزير يترأس الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة وإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الشركة نحو التوسع في استخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة أعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة في النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا حيث تم استعراض أسطول الشركة المكون من 50 أتوبيسًا منهم 30 أتوبيس كهرباء، و20 أتوبيس غاز، و144 تاكسي كهرباء صديقة البيئة، حيث بلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023 بالاضافة الى 2.8 مليون خـلال 2024، كما حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب مبلغ 47,427,187 جنيه حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2024 مبلغ 96.857.453 جنيه.

كما تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مثل تنفيذ الشركة لأعمال النقل للمشتركين في أعياد الميلاد المجيد 2024 ونقل المشاركين في مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024 ونقل المشاركين في المنتدى الحضري العالمي (الدورة الثانية عشر) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عام 2024 ونقل المشاركين في بطولة العالم للسباحة البارالمبية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل المشاركين في مارثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة 2024 ونقل المشاركين في الحفلات التي تقام بمنطقة النهر الأخضر 2024 والقيام بخدمة النقل الداخلي للركاب بمنطقة الأهرامات.

وتم التاكيد، خلال الاجتماع على تعاقد الشركة مع شركة MCV لشراء عدد 5 ميني باص وذلك لنقل الركاب من محطات LRT والتعاقد مع شركة MCV لشراء عدد 10 أتوبيسات كهرباء للتوسع في أسطول الشركة في النقل داخل العاصمة الإدارية وتم تجهيز الأتوبيسات بمنظومة المحطات الناطقة (مرئي/ مسموع) للتسهيل على راكبي الأتوبيس لمعرفة بيان المحطات (الحالية - القادمة) وخطوط السير والأتوبيسات مجهزة لركوب ذوي الهمم (قادرون بإختلاف)، كما تم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحصيل دفع إلكتروني/ كاميرات/ أجهزة تتبع ويتم متابعة تحرك الأتوبيسات بواسطة مركز التحكم.

كما تم استعراض نشاط تاكسي العاصمة الذي يخدم الركاب بمناطق العاصمة الإدارية الجديدة والرحاب ومدينتي والمستقبل - العبور وبدر وحدائق العاصمة والتجمع والمخطط له خدمة مناطق أخرى مستقبلًا وحيث تتميز جميع التاكسيات بأنها مزودة بأجهزة POS / كاميرات / أجهزة GPS ومكيفة ويوجد بها جميع وسائل الدفع الإلكترونية، كما يتم السيطرة على جميع التحركات من خلال غرفة التحكم الخاصة بالشركة.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر، لأسطول الشركة بأحدث الأتوبيسات وخاصة الأتوبيسات الكهربائية والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الأتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية، وكذلك زيادة عدد الميني باصات التي تخدم سكان زهرة العاصمة من الموظفين المنتقلين للعاصمة وكذلك زيادة عدد السائقين بالشركة لزيادة عدد رحلات الأتوبيسات والتاكسيات بما يساهم في خدمة مناطق أخرى وبما يساهم في زيادة دخل الشركة بالإضافة إلى توفير كافة السبل للعاملين والسائقين بالشركة بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

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