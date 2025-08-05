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بالصور- قبيلة الجرارشة تحتشد للمشاركة في انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء

11:03 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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  • عرض 7 صورة
    حسد القبيلة
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    حشد القبيلة
  • عرض 7 صورة
    قبيلة الجرارشة
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    قبيلة الجرارشة تحشد
  • عرض 7 صورة
    انتخابات مجلس الشيوخ
  • عرض 7 صورة
    الحشد للتصويت
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جنوب سيناء – رضا السيد:

حشدت قبيلة الجرارشة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء أبناءها من أصحاب حق التصويت، للمشاركة الإيجابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوافد أبناء القبيلة على لجان الاقتراع مرددين هتافات: "تحيا مصر، تحيا مصر"، مؤكدين أنهم على قلب رجل واحد لاختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.

وقال حميد عواد، أحد أبناء قبيلة الجرارشة، إن بدو جنوب سيناء أصبح لديهم وعي كافٍ بكافة القضايا السياسية، وقدرة حقيقية على التأثير في الحياة السياسية على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص سيارات لنقل الناخبين من داخل الوديان والتجمعات البدوية إلى مقار لجانهم الانتخابية، دعمًا للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا يضم 18 لجنة فرعية، موزعة كالتالي: 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة وسانت كاترين، ولجنتان في كل من رأس سدر ودهب ونويبع، ولجنة واحدة بطابا.

ويتنافس على مقعد الفردي بالمحافظة مرشحان فقط، هما: موسى فراج موسى، مرشح حزب مستقبل وطن (رمز الكتاب – رقم 1)، وأحمد الزيات، مستقل (رمز الصقر – رقم 2). كما يصوّت الناخبون على القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة.

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قبيلة الجرارشة انتخابات الشيوخ جنوب سيناء
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