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بالصور- إقبال متزايد في الساعات الأولى من انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد

10:38 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت لجان محافظة الوادي الجديد، في الساعة الاولى في ثاني يوم من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إقبالا متزايدا من الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة.

كما وفرت الوحدات المحلية ومديرية أمن الوادي الجديد مقاعد متحركة أمام اللجان الانتخابية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة خلال عملية التصويت.

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين، دون أي تأخير للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي تجري على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وجرى تجهيز المقار الانتخابية بمظلات للوقاية من أشعة الشمس ومبردات مياه وهواء وكراسي متحركة لنقل ذوي الإعاقة وذلك على مستوى 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية بينما وصل عدد المسجلين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة إلى إجمالي 194167 ناخبًا.

وتضم محافظة الوادي الجديد، 60 لجنة فرعية موزعة كالتالي: 19 لجنة بمركز الخارجة، 23 لجنة بمركز الداخلة ، 4 لجان بمركز باريس، 7 لجان بمركز الفرافرة، 7 لجان بمركز بلاط، كما أن أعداد الناخبين في كل مركز كالتالي: الخارجة 72596 ناخب، الداخلة 71209 ناخب، باريس 10566ناخب، بلاط 10809 ناخب، الفرافرة 28987 ناخب بجمالي 194 الف و 167 الف ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

ومحافظة الوادي الجديد بها دائرة انتخابية واحدة تضم مقعدين لمجلس الشيوخ، وترشح بها مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر بينما ترشح 7 مرشحون آخرون على المقعد الفردي.

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