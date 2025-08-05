إعلان

محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ وتدعو المواطنين للمشاركة

10:33 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة
  • عرض 4 صورة
    انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أدلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب والتزام وطني.

وأعربت المحافظ عن فخرها بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة، مشيدة بالإقبال الكبير على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل حقًا أصيلاً وواجبًا وطنيًا.

وثمّنت "عازر" الدور الكبير لقضاة مصر في الإشراف على الانتخابات بكل حيادية وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ودعت المحافظ جميع أبناء البحيرة إلى المشاركة الفعالة في التصويت، مشيرة إلى أن كل صوت يُعدّ حاسمًا في دعم المسيرة الديمقراطية، وأن اللحظات التاريخية تبرز أهمية دور المواطن في بناء مستقبل أفضل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ البحيرة تدلي بصوتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة انتخابات الشيوخ بالبحيرة إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 الانتخابات واجب والتزام وطني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق