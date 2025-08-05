محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ وتدعو المواطنين للمشاركة

البحيرة - أحمد نصرة:

أدلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب والتزام وطني.

وأعربت المحافظ عن فخرها بمستوى الوعي السياسي الذي أظهره أبناء المحافظة، مشيدة بالإقبال الكبير على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل حقًا أصيلاً وواجبًا وطنيًا.

وثمّنت "عازر" الدور الكبير لقضاة مصر في الإشراف على الانتخابات بكل حيادية وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ودعت المحافظ جميع أبناء البحيرة إلى المشاركة الفعالة في التصويت، مشيرة إلى أن كل صوت يُعدّ حاسمًا في دعم المسيرة الديمقراطية، وأن اللحظات التاريخية تبرز أهمية دور المواطن في بناء مستقبل أفضل.