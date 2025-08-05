المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، وذلك في اليوم الثاني والأخير من استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ جرت منذ انطلاقها أمس الإثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائمًا بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.