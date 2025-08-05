إعلان

محافظ المنوفية يؤكد انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ- صور

10:31 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انتظام فتح جميع اللجان (4)
  • عرض 5 صورة
    انتظام فتح جميع اللجان (5)
  • عرض 5 صورة
    انتظام فتح جميع اللجان (3)
  • عرض 5 صورة
    انتظام فتح جميع اللجان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة، وذلك في اليوم الثاني والأخير من استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ جرت منذ انطلاقها أمس الإثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائمًا بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محافظ المنوفية فتح جميع اللجان اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق