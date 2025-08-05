انتظام 476 لجنة في استقبال الناخبين بالمنيا خلال اليوم الثاني - صور

المنيا-جمال محمد:

انتظمت جميع لجان محافظة المنيا في استقبال الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، داخل كافة مراكز المحافظة التسع.

وشهدت بعض لجان المرشحين اصطفافاً من الناخبين منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين، فضلاً عن عمل سرادقات بمحيطها، وتوفير مظلات وكراسي لكبار السن.

ويبلغ نصيب محافظة المنيا في تلك الانتخابات 11 مقعدا من بينهم 5 مقاعد فردية و 6 مقاعد بنظام القائمة .

كما تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

وجاء التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية في المنيا كالتالي: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس .