إقبال ملحوظ في ثاني أيام التصويت لانتخابات الشيوخ بالإسكندرية-صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

واصل الناخبون بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، توافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.

وشهدت عدد من المقار الانتخابية طوابير من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط تواجد مكثف لقوات التأمين من الجيش والشرطة، التي تولت تأمين محيط اللجان وضبط حركة الدخول والخروج.

ويُشرف على عملية التصويت قضاة اللجان الفرعية المنتشرين في أنحاء المحافظة، والذين يتولون الإشراف الكامل على العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب مقيد في الجداول الانتخابية، موزعين على لجنة عامة واحدة، و320 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة انعقادها برئاسة المحافظ، وبمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية في الأحياء والمراكز.