371 لجنة لانتخابات الشيوخ تغلق أبوابها دون مخالفات في أسيوط (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

تابع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الاثنين، أعمال غلق اللجان الانتخابية في ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والتي ترتبط إلكترونيًا بكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، في بيان رسمي، أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 371 لجنة فرعية موزعة على قرى ومراكز المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً دون تسجيل أي شكاوى أو مخالفات تُذكر، مشيدًا بالإقبال الملحوظ من المواطنين، خاصة من فئات الشباب، والنساء، وكبار السن، وذوي الهمم، الذين حرصوا على أداء واجبهم الانتخابي في مشهد حضاري يعكس وعيهم السياسي.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أنه تابع منذ الصباح عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من غرفة العمليات، كما أجرى جولات ميدانية شملت عددًا من اللجان بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، للوقوف على مدى جاهزية المقار وسلاسة الإجراءات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت في أجواء آمنة ومنظمة دون معوقات.

وأوضح المحافظ أن غلق الصناديق جرى تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، حيث تولى الموظفون المشرفون إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية، ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المقار الانتخابية داخليًا وخارجيًا على مدار الساعة.

وثمّن المحافظ الدور الحيوي لأجهزة الأمن والقيادات التنفيذية في إنجاح العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في حفظ النظام وتنظيم دخول وخروج الناخبين، ولرؤساء المراكز والأحياء على توفير التسهيلات داخل اللجان وحولها، بما يشمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومترجمي الإشارة للصم والبكم، فضلًا عن أماكن انتظار مناسبة لتجنب التزاحم.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على 371 لجنة فرعية تغطي 15 مركزًا إداريًا وقسمًا، إلى جانب مدينة أسيوط الجديدة، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.