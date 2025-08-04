إعلان

محافظ أسوان يتابع إغلاق لجان انتخابات الشيوخ (صور)

10:27 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يتابع إغلاق لجان انتخابات الشيوخ
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يتابع إغلاق لجان انتخابات الشيوخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعمال إغلاق صناديق الاقتراع داخل 190 لجنة انتخابية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا و8 لجان عامة، خُصصت لاستقبال مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة.

وأكد المحافظ أنه تم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم بعد الموعد الرسمي للإغلاق في بعض اللجان التي شهدت كثافة ملحوظة خلال الفترة المسائية، لضمان منح الجميع فرصة المشاركة.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الميدانية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى التأكد من تأمين الصناديق وإغلاقها بالكامل بواسطة الجهات المختصة، تمهيدًا لتسليمها غدًا للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان.

كما جرى التنسيق مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان غلق اللجان في أجواء مستقرة ومنظمة، بمشاركة فعّالة من الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.

ودعا كمال المواطنين إلى مواصلة الإقبال على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا يستدعي تسخير جميع الإمكانيات وتوفير الدعم اللوجستي والإداري لضمان نجاح العملية الانتخابية بالصورة التي تليق بمحافظة أسوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق لجان انتخابات الشيوخ بأسوان إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إغلاق صناديق الإقتراع بأسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"