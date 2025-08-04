محافظ أسوان يتابع إغلاق لجان انتخابات الشيوخ (صور)

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعمال إغلاق صناديق الاقتراع داخل 190 لجنة انتخابية موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا و8 لجان عامة، خُصصت لاستقبال مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة.

وأكد المحافظ أنه تم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم بعد الموعد الرسمي للإغلاق في بعض اللجان التي شهدت كثافة ملحوظة خلال الفترة المسائية، لضمان منح الجميع فرصة المشاركة.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الميدانية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى التأكد من تأمين الصناديق وإغلاقها بالكامل بواسطة الجهات المختصة، تمهيدًا لتسليمها غدًا للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان.

كما جرى التنسيق مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان غلق اللجان في أجواء مستقرة ومنظمة، بمشاركة فعّالة من الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي.

ودعا كمال المواطنين إلى مواصلة الإقبال على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا يستدعي تسخير جميع الإمكانيات وتوفير الدعم اللوجستي والإداري لضمان نجاح العملية الانتخابية بالصورة التي تليق بمحافظة أسوان.