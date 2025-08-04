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محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان الانتخابية من غرفة العمليات (صور)

09:42 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان الانتخابية
  • عرض 3 صورة
    محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان الانتخابية
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بني سويف – حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

واطمأن المحافظ على إجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، والتي أُغلقت أبوابها في التاسعة مساءً، حيث قام رؤساء اللجان بإغلاق الصناديق، وتحرير محاضر الغلق، التي تحتوي على أعداد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم على مدار اليوم، وحفظ بطاقات الاقتراع المتبقية، وكافة الأوراق والكشوف، وذلك وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

يُذكر أنه جرى تجهيز 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال مليونين و80 ألفًا و140 ناخبًا وناخبة، مع توفير كافة التجهيزات وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، إلى جانب التيسيرات اللازمة في أماكن الانتظار، فضلًا عن كراسٍ متحركة للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف غلق اللجان الانتخابية ببني سويف إنتخابات مجلس الشيوخ 2025
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