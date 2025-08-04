غلق لجان التصويت بالإسكندرية في أول أيام انتخابات الشيوخ - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أغلقت لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية، أبوابها، مساء اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة التصويت المحددة في تمام التاسعة مساء، معلنة انتهاء أول أيام الاقتراع وذلك بمختلف اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 320 لجنة فرعية.

وتولى رؤساء اللجان الفرعية الإشراف على عملية غلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المشفرة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بغلق أبواب اللجان وبدء عملية تأمينها لحين استئناف عملية التصويت صباح غد الثلاثاء في ثاني أيام الانتخابات.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة المحافظ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.