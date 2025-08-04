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وفد كنسي يدعم انتخابات الشيوخ في الإسماعيلية (صور)

08:51 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وفد كنسي يدعم انتخابات الشيوخ في الإسماعيلية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى وفد من كنيستي الملاك ومار جرجس بالإسماعيلية، جولة ميدانية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني يعكس وعي المصريين.

تأتي هذه المشاركة في إطار عملية انتخابية تشهد إقبالًا ملحوظًا في المحافظة، حيث يتوجه نحو 999 ألف ناخب إلى 135 مركزًا انتخابيًا، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لضمان سير العملية بيسر.

وأكد أعضاء الوفد أن المشاركة الفعالة هي صورة للانتماء، ودعم مباشر لمسيرة الدولة نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ الديمقراطية، مشيرين إلى أن صوت كل مواطن يمثل أمانة.

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