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إقبال كثيف في انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد (صور)

08:44 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اقبال كثيف على لجان الوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    اقبال كثيف على لجان الوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    اقبال كثيف على لجان الوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    اقبال كثيف على لجان الوادي الجديد
  • عرض 6 صورة
    اقبال كثيف على لجان الوادي الجديد
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت لجان محافظة الوادي الجديد، خاصة في القرى، إقبالًا كثيفًا في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء احتفالية شملت توزيع كوادر حزب "مستقبل وطن" للعصائر على الناخبين، ومشاركة لافتة من كبار السن والشباب.

وحرص كبار السن على المشاركة بكثافة، فيما وفرت الجهات المعنية كراسي متحركة لمساعدتهم وذوي الإعاقة، مما سهل عليهم عملية التصويت.

بدأت وقائع اليوم بفتح جميع اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا دون تأخير، واستمر التصويت بانتظام حتى الساعة التاسعة مساءً.

يُذكر أن 194 ألف ناخب لهم حق التصويت في المحافظة، موزعين على 60 لجنة فرعية، حيث يتنافس 7 مرشحين على المقعد الفردي، بالإضافة لمرشح القائمة الوطنية.

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