إقبال متزايد على لجان انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين.

ونُظمت حركة دخول وخروج الناخبين بانتظام في مختلف المقار الانتخابية، التي تزينت بأعلام مصر واللافتات التي تحمل شعار المحافظة، وسط أجواء تنظيمية هادئة.

يذكر أن 2.4 مليون ناخب وناخبة لهم حق التصويت في كفر الشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.