وفد "الأوقاف" يجوب الإسماعيلية لدعم انتخابات الشيوخ (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

في جولة ميدانية تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية، حث وفد من مديرية أوقاف الإسماعيلية المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن التصويت واجب وطني ومسؤولية شرعية لدعم استقرار الدولة.

تأتي هذه الدعوات في ظل عملية انتخابية واسعة تشهدها المحافظة، حيث يتوجه نحو 999 ألف ناخب إلى 135 مركزًا انتخابيًا، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، وتجهيزات مكثفة لتيسير عملية التصويت وضمان سلامتها.

وأكد علماء الأوقاف خلال جولتهم أن صوت كل فرد يمثل أمانة، وأن المشاركة الفعالة تجسد الانتماء للوطن وتدعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.