إعلان

وفد "الأوقاف" يجوب الإسماعيلية لدعم انتخابات الشيوخ (صور)

08:35 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وفد ''الأوقاف'' يجوب الإسماعيلية لدعم انتخابات الشيوخ
  • عرض 3 صورة
    وفد ''الأوقاف'' يجوب الإسماعيلية لدعم انتخابات الشيوخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

في جولة ميدانية تهدف لتعزيز المشاركة الشعبية، حث وفد من مديرية أوقاف الإسماعيلية المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن التصويت واجب وطني ومسؤولية شرعية لدعم استقرار الدولة.

تأتي هذه الدعوات في ظل عملية انتخابية واسعة تشهدها المحافظة، حيث يتوجه نحو 999 ألف ناخب إلى 135 مركزًا انتخابيًا، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين، وتجهيزات مكثفة لتيسير عملية التصويت وضمان سلامتها.

وأكد علماء الأوقاف خلال جولتهم أن صوت كل فرد يمثل أمانة، وأن المشاركة الفعالة تجسد الانتماء للوطن وتدعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أوقاف الإسماعيلية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التصويت واجب وطني ومسؤولية شرعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"