بالأسماء. نقل 10 مصابين في حريق محل المأكولات بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، عصر اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق هائل نشب في محل مأكولات شهير، في الطابقين الأول والثاني بأحد العقارات، حيث تسببت ألسنة اللهب والأدخنة في احتراق واجهة محل مجاور وواجهات شقق تجارية أعلى العقار.

أسفر الحادث عن إصابة 10 حالات، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: "سارة.إ"، "محمود.د"، "منى.ن"، "منار.إ"، "هاجر.س"، "أحمد.ع"، "أحمد.ج"، "أحمد.ع"، "مريم.هـ"، "أحمد.ح"، وذلك جراء تعرضهم للاختناق من الأدخنة عقب احتجازهم في عيادة أعلى محل الحريق، وتقرر نقلهم إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

وكان اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بنشوب حريق في محل مأكولات بوسط مدينة الباجور، ودفعت الحماية المدنية بعدد 6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماده.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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