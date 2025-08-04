مسيرة حاشدة في أولاد صقر لدعم انتخابات الشيوخ بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

في تظاهرة شعبية لدعم الاستحقاق الانتخابي، جابت مسيرة حاشدة شوارع مركز أولاد صقر بالشرقية، لمساندة مرشحي حزب "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تفاعل واسع من المواطنين.

تأتي هذه الفعالية المحلية في سياق عملية انتخابية واسعة تشهدها محافظة الشرقية، حيث يحق لـ 4.87 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في 829 مقرًا انتخابيًا و844 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

شاركت في المسيرة أعداد كبيرة من أبناء المركز، معبرين عن حرصهم على المشاركة الفعالة لتعزيز دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية وترسيخ الديمقراطية.