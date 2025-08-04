نائب محافظ بني سويف يتفقد لجان انتخابات الشيوخ (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عددًا من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني على جميع المواطنين.

وتهدف الجولة إلى التأكد من انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن 2.08 مليون ناخب لهم حق التصويت في بني سويف، موزعين على 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.