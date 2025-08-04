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وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في "الشيوخ": واجب شرعي ووطني (صور)

07:10 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في ''الشيوخ''
  • عرض 5 صورة
    وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في ''الشيوخ''
  • عرض 5 صورة
    وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في ''الشيوخ''
  • عرض 5 صورة
    وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في ''الشيوخ''
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الشرقية - ياسمين عزت:

أدلى الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق واجب وطني ومسؤولية شرعية للحفاظ على استقرار الوطن ودعم مساره الدستوري.

وأضاف حامد أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات وطنية قوية تعبر عن إرادة الشعب، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قدمه العاملون بمديرية الأوقاف في دعم سير العملية الانتخابية.

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وكيل الأوقاف بالشرقية وكيل أوقاف الشرقية يدلي بصوته انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الدكتور محمد إبراهيم حامد
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