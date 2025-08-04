وكيل أوقاف الشرقية يُدلي بصوته في "الشيوخ": واجب شرعي ووطني (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أدلى الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق واجب وطني ومسؤولية شرعية للحفاظ على استقرار الوطن ودعم مساره الدستوري.

وأضاف حامد أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات وطنية قوية تعبر عن إرادة الشعب، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قدمه العاملون بمديرية الأوقاف في دعم سير العملية الانتخابية.