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93 قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الزقازيق في شهر (صور)

06:48 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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  • عرض 3 صورة
    فريق مستشفى الزقازيق
  • عرض 3 صورة
    فريق مستشفى الزقازيق
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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية عن نجاح قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام في إجراء 93 عملية قلبية دقيقة خلال شهر يوليو الماضي، شملت حالات حرجة وأخرى مدرجة على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى تركيب 6 منظمات لضربات القلب.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ويهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية، مؤكدًا أن جميع المرضى غادروا المستشفى بصحة جيدة.

من جانبه، أشار محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام بالمديرية، إلى أن إجمالي العمليات التي أجرتها الوحدة منذ افتتاحها بلغ 3177 عملية، تضمنت تركيب 71 منظمًا دائمًا لضربات القلب، مشيدًا بجهود الفرق الطبية المشاركة.

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مستشفى الزقازيق قسطرة قلبية
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