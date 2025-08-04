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محافظ الشرقية يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ: الإقبال يعكس وعي المواطنين (صور)

06:18 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    محافظ الشرقية يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ
  • عرض 3 صورة
    محافظ الشرقية يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ
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الشرقية - ياسمين عزت:

أدلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بالزقازيق، مؤكدًا أن الإقبال الملحوظ يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية ومؤسسات الدولة.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم، مشيرًا إلى وجود متابعة لحظية عبر غرفة عمليات مركزية لرصد أي معوقات وضمان انسيابية التصويت، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية لتوفير بيئة آمنة للناخبين.

ودعا الأشموني جميع المواطنين، وخاصة الشباب والمرأة، للمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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محافظ الشرقية يدلي بصوته انتخابات الشيوخ بالشرقية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المهندس حازم الأشموني
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