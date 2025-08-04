أئمة جنوب سيناء يتقدمون للمشاركة بانتخابات الشيوخ 2025 - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شاركت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء بشكل إيجابي وفعال في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث توافد قيادات المديرية والإدارات المختلفة، وأئمة المساجد، على اللجان في مختلف مدن المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنهم حرصوا على ترجمة معنى حب الوطن بشكل إيجابي يتمثل في المشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية واجب وطني، وتساهم بدرجة كبيرة في تطور وازدهار الوطن.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن لكل فرد يحق له التصويت دورًا في رفع مكانة الوطن وإظهاره أمام العالم بمظهر حضاري لائق، ويعكس مدى وعي الشعب وفهمه للحياة السياسية.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظة داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة في كل من مدن أبو رديس وأبو زنيمة، ولجنتين في رأس سدر، ولجنة في سانت كاترين، ولجنتين فرعيتين في دهب، ولجنتين فرعيتين في نويبع، ولجنة فرعية في طابا.

ويتنافس على مقعد الفردي مرشحان فقط، هما: موسى فراج موسى، مرشح حزب مستقبل وطن برمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، مستقل برمز الصقر، إلى جانب اختيار القائمة الوطنية الموحدة التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بالمحافظة.