أسيوط - محمود عجمي:

أجرى المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات، جولة تفقدية في عدد من اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط للاطمئنان على انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، برفقة المستشار ياسر عبد اللطيف، مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة.

شملت الجولة لجان مدرسة الأمل، اللجنة العامة، مدرسة الشهيد أحمد فايز، مدرسة طه حنفي، ومدرسة خديجة يوسف، بالإضافة إلى لجان الأمل للصم والبكم والنور للمكفوفين بمنطقة الأربعين.

وأشاد المستشار عماد علي بالإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن اللجنة تتعامل بسرعة وحسم مع أي معوقات قد تواجه الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية غير مسبوقة.

وأوضح أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى عدم وجود أي عقبات تُذكر خلال جولته، خاصة مع التيسيرات التي وفرتها اللجنة لذوي الهمم لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة.

وأشار إلى حدوث تعطل طفيف في ثلاث لجان بمركز ديروط في بداية اليوم الانتخابي نتيجة تأخر وسائل النقل، لكنه تم التعامل مع الموقف على الفور وإعادة فتح اللجان، مثمنًا وعي المواطنين ومشاركتهم الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، توافدًا كثيفًا من كبار السن والسيدات منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية وأمنية مشددة.

وينافس 22 مرشحًا على 5 مقاعد فردية، منهم 11 مرشحًا عن الأحزاب و11 مرشحًا مستقلًا، إضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويحق لـ 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا مسجلًا في قاعدة بيانات الناخبين التصويت في لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.