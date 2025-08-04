محافظ المنوفية: فتح مقرات جديدة كعيادات مسائية للتأمين الصحي

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مقرات إضافية جديدة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتشغيل عيادات مسائية، وذلك بوحدة طب الأسرة بقرية مليج، ومستشفى المخ والأعصاب بميت خلف، بمركز شبين الكوم، في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً، لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُعاد التقييم لاحقًا، تمهيدًا لإمكانية ضم عدد من المستشفيات العامة لتقديم خدمات التأمين الصحي.

جاء ذلك في استجابة من وزارة الصحة والسكان، بناءً على خطاب رسمي من محافظ المنوفية إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ عدة إجراءات وقرارات فورية لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة، من خلال تخصيص مقرات إضافية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المقرات الجديدة ستُستخدم كعيادات وصيدليات لزيادة عدد المنافذ والنوافذ المخصصة لصرف الأدوية، بما يسهم في تخفيف التكدس وتقليل الزحام، وتسهيل الإجراءات على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.