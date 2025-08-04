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انتخابات الشيوخ 2025.. تأمين طبي بجنوب سيناء بإشراف غرفة الطوارئ (صور)

03:07 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    متابعة الانتخابات
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    غرفة لمتابعة التأمين الصحي
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    غرفة الطوارئ
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جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، أولى فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، غرفة الطوارئ الرئيسية لمتابعة أعمال التأمين الطبي للجان الانتخابات، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتأمين العملية الانتخابية طبيًا.

وقال مدير الفرع، إن غرفة الطوارئ منعقدة على مدار يومين خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أنها تتابع العمل بشكل لحظي وعلى مدار الساعة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأوضح مدير الفرع أنه جرى التنسيق مع الفرق الطبية المنتشرة بمحيط اللجان الانتخابية، والتي تم تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية ووسائل الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وتوفير فرق الطوارئ لتقديم الدعم الطبي الفوري للمواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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انتخابات الشيوخ جنوب سيناء الدكتور أيمن رخا الهيئة العامة للرعاية الصحية انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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