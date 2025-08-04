السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لجان انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول من الاقتراع، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين بحي السويس، ولجان مدرستي عمر بن خطاب الإعدادية بنين ومدرسة محمود سامي البارودي بحي الأربعين، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأكد محافظ السويس على جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ضرورة التأكيد على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل منظم يليق بمحافظة السويس وبنسبة مشاركة مرتفعة.

وتضم محافظة السويس ما مجموعه 508,320 ناخبًا لهم حق التصويت، حيث تقع الكتلة التصويتية الأكبر في حي الأربعين الذي يضم 187,389 ناخبًا موزعين على 14 مقرًا انتخابيًا، يليه حي فيصل بـ142,564 ناخبًا موزعين على 9 مقرات انتخابية. أما حي الجناين فيضم 82,502 ناخب موزعين على 7 مقرات، وحي السويس 70,220 ناخبًا في 6 مقرات موزعة على ضواحي الحي، في حين يعد حي عتاقة الأكبر مساحة والأقل عددًا من الناخبين بـ25,645 موزعين على 3 مقرات انتخابية.