جامعة قناة السويس تتصدر انتخابات الشيوخ بمشاركة طلابية مميزة - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تصدرت جامعة قناة السويس مشهد المشاركة في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث شهدت لجان الاقتراع توافدًا مكثفًا من طلاب الجامعة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

حرص الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على المتابعة الميدانية لعملية التصويت، مشددًا على توفير كل سبل التيسير للطلاب والعاملين، وعلى رأسها خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية داخل الحرم الجامعي، لضمان سهولة الوصول إلى مقار الاقتراع.

ورافق رئيس الجامعة في جولته نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات ووفد من أسرة “طلاب من أجل مصر”.

وشهدت اللجان الانتخابية تفاعلًا لافتًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، في صورة وطنية متكاملة عكست التزام الجامعة بأداء دورها في دعم الاستحقاقات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة السياسية.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس لا تكتفي بأداء دورها التعليمي والبحثي، بل تمارس مسؤوليتها الوطنية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الوعي السياسي لدى الشباب. وقال: "ما شهدناه اليوم من مشاركة طلابية راقية يعكس عمق الانتماء الوطني ووعي طلابنا بأهمية الصوت الانتخابي في صناعة القرار".

وأضاف أن الجامعة وفّرت كل الإمكانات اللازمة لضمان مشاركة فاعلة، انطلاقًا من إيمانها بأن العملية الانتخابية تمثل منبرًا حقيقيًا للتعبير عن الإرادة الشعبية، وهي أحد ركائز بناء الدولة الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة.

ويؤكد هذا الحضور الجماعي لأسرة جامعة قناة السويس أن الممارسة الديمقراطية مسؤولية وطنية تتكامل فيها جهود المؤسسات التعليمية مع مؤسسات الدولة، لترسيخ مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري، وبناء مستقبل يرتكز على مشاركة حقيقية وواعية من كافة فئات المجتمع.