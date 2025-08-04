إقبال شبابي لافت على صناديق الشيوخ بالوادي الجديد - صور

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الوادي الجديد، توافدًا ملحوظًا من السيدات والفتيات والشباب على لجان الاقتراع، منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت، وسط أجواء أمنية واحترازية مشددة. كما حرص عدد من السيدات على اصطحاب أطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن، إلى جانب مشاركة لافتة من كبار السن.

ويتوجه الناخبون في الوادي الجديد إلى 60 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشح بنظام الفردي والقائمة، وتُجرى عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على مدار يومي التصويت.

وتُجرى الانتخابات بحضور مندوبي وسائل الإعلام والمنظمات المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي خصصت غرفة عمليات مركزية مرتبطة إلكترونيًا باللجان الفرعية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل مع أي طوارئ أو استفسارات.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية المحافظة لاستقبال هذا الاستحقاق الديمقراطي، في ظل تنظيم محكم وتوفير جميع التسهيلات التي تضمن سلاسة إجراءات التصويت، وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الوطني في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بالمحافظة يبلغ 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنة عامة واحدة تضم 60 لجنة فرعية داخل 60 مركزًا انتخابيًا بمختلف المراكز والمدن. كما ناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم.

وشدّد الزملوط على استمرار المتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان.