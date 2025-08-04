من داخل غرفة العمليات.. محافظ سوهاج يتابع انتخابات مجلس الشيوخ - صور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، سير عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، حيث أشاد بانضباط اللجان وانتظام سير الاقتراع منذ انطلاق اليوم الأول.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الفرعية الـ507 على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية دون تسجيل أية معوقات، مع توفير كافة التسهيلات للناخبين لضمان ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

وأضاف "سراج" أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة كافة الإجراءات داخل اللجان، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للحفاظ على انسيابية العملية الانتخابية وضمان بيئة آمنة لجميع المشاركين.

وشدد المحافظ على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، داعيًا جميع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع للمساهمة في دعم مستقبل مصر الديمقراطي.