نقيب المحامين بالشرقية: المشاركة في انتخابات الشيوخ دعم لاستقرار مصر

الشرقية - ياسمين عزت:

أدلى عادل عفيفي، نقيب المحامين بجنوب محافظة الشرقية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة، في مشهد يعكس وحدة الوطن واستقراره.

وقال "عفيفي"، خلال الإدلاء بصوته داخل إحدى لجان الاقتراع: "مصر يد واحدة، بجيشها وشرطتها وشعبها"، معتبرًا أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية آمنة ومستقرة، وقادرة على المضي قدمًا في مسارها الديمقراطي.

ورافق نقيب المحامين وفد من أعضاء النقابة بجنوب الشرقية، حيث حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء التصويت، دعمًا لحق المواطن في التعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الشرقية منافسة قوية بين 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، يمثلون عددًا من الأحزاب السياسية الكبرى، من بينها: "مستقبل وطن"، و"حماة وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"الوفد"، و"المؤتمر"، و"الاتحاد"، و"مصر الحديثة"، إلى جانب مرشحين مستقلين، يتنافسون على 7 مقاعد فردية. كما تحظى المحافظة بالنسبة الأكبر من مقاعد القائمة، بواقع 6 مقاعد.

وشهدت الشرقية تنسيقًا كاملًا بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والطبية لضمان انتظام العملية الانتخابية، حيث جرى تجهيز اللجان والمقار لاستقبال الناخبين، مع توفير وسائل الراحة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن أماكن مبيت مناسبة لرؤساء اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا، يضم 844 لجنة فرعية تغطي جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة.