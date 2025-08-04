مدير أمن الإسماعيلية يتابع لجان الشيوخ ويوجه بحسن معاملة الناخبين (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، بالتزامن مع انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية بمدينة الإسماعيلية، من بينها مدرسة فاطمة الزهراء، حيث تابع مدير الأمن ومرافقوه انتظام الخدمات الأمنية، ومدى التزام القوات بتنفيذ التعليمات وتيسير دخول وخروج الناخبين.

وأكد اللواء محمد عامر، خلال جولته، أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز الخدمات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل ويعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ، فضلًا عن التأكيد على حُسن معاملة المواطنين داخل محيط اللجان، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر.

تأتي جولة مدير الأمن تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمتابعة الحالة الأمنية ميدانيًا خلال فترة التصويت، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمستقرة للناخبين، ومواصلة نجاحات المنظومة الأمنية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.