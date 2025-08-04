روح وطنية عالية وإقبال لافت على لجان انتخابات الشيوخ بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق.

حرص المواطنون الذين يحق لهم التصويت على الحضور مبكرًا حاملين الأعلام المصرية، في مشهد يجسد الوعي الوطني والمشاركة الإيجابية.

رصدت عدسة "مصراوي" مشاهد متنوعة، ما بين طوابير ممتدة أمام المقرات الانتخابية، ومواطنين يلوحون بالأعلام المصرية، إلى جانب مشاركة واضحة من الشباب وكبار السن، وحضور لافت للمرأة السكندرية في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتضم محافظة الإسكندرية 320 لجنة فرعية موزعة على 286 مركزًا انتخابيًا، في نطاق 9 أحياء بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، تحت إشراف لجنة عامة واحدة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب.

واستعدت المحافظة لهذا الاستحقاق عبر تجهيز المقرات الانتخابية ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، مع توفير مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى تخصيص فرق عمل ميدانية لإرشاد الناخبين إلى لجانهم.