ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر بالأقصر

الأقصر ـ محمد محروس:

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر عن ضبط 6 طن زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط نصف طن سولار مدعم تم تجميعه بغرض التربح الغير مشروع.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر شنت حملة مكبرة برئاسة المهندس عبدالرازق محمد الصافى وكيل المديرية التموين، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية بالمديرية، والمحاسب هويدا العادلي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بالاشتراك مع إدارة التموين بإسنا، وأحمد طه مدير إدارة تموين إسنا.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعه فى السوق السوداء، كما أسفرت الحملة عن ضبط نصف طن سولار مدعم تم تجميعه بغرض التربح غير المشروع .

كما قامت إدارة تموين إسنا بحملة بالإشتراك مع مباحث تموين الأقصر تم من خلالها ضبط كمية قدرها 2.5 طن سولار بناحية باويل التابعة لمجلس قروي النجوع بسيارة نقل فنطاس بقصد تجميعها وبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة بشأنهم.