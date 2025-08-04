فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية: واجب وطني -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، صباح اليوم الاثنين، داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية، بدائرة قسم سيدي جابر.

وأكد عامر، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن، داعيًا جموع الشعب المصري إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الاستحقاق الديمقراطي، الذي وصفه بـ"العرس الانتخابي الهام".

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية "ولد كبيرًا"، ويضم نخبة من رموز العمل السياسي في مصر، إلى جانب مجموعة من الشباب الطموح القادر على خدمة الوطن والمواطن. وأضاف أن الحزب يسعى إلى تقديم كل ما من شأنه دعم المواطن وتحقيق مصالحه، مؤكدًا: "كلنا نعمل من أجل مصر، وأصواتكم أمانة لبناء الوطن".

وفي سياق متصل، أوضح عامر أن الحزب نظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في الإسكندرية، شهد حضورًا واسعًا من أبناء المحافظة، ما يعكس حجم الإقبال الشعبي على الانضمام للحزب.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ، موزعين على مدار يومين داخل 286 مركزًا انتخابيًا، تضم 320 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة، وتشمل نطاق 9 أحياء بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، وتعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضمان سير العملية الانتخابية في إطار من النظام والانضباط.