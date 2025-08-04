مصرع مسنة أسفل عجلات قطار بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم الإثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مرورها على مزلقان غير شرعي، في قرية فاو مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع سيدة مُسنة دهسها قطار في قرية فاو مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار خلال مرورها على مزلقان غير شرعي، وأحد الشهود "كانت رايحة تنتحب" في قرية فاو مركز دشنا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها والسبب الرئيسي لمرور السيدة من هذا المزلقان.