بالصور- طوابير أمام لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، فيما باشرت قوات التأمين من الجيش والشرطة عملية التأمين في أول أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ستنعقد برئاسة المحافظ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.