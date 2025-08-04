إعلان

بالصور- طوابير أمام لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

11:54 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (4)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (5)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (6)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (7)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (8)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (9)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (10)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (11)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (12)
  • عرض 11 صورة
    طوابير على لجان التصويت في أول أيام الانتخابات بالإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، فيما باشرت قوات التأمين من الجيش والشرطة عملية التأمين في أول أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ستنعقد برئاسة المحافظ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات الشيوخ بالإسكندرية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 طوابير أمام لجان التصويت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك