وكيل الشيوخ تدلي بصوتها في الإسماعيلية: مشهد الطوابير يعكس وعي المواطن

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أشادت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بالإقبال الكبير الذي شهدته لجان محافظة الإسماعيلية خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أن المشاركة الفعالة من المواطنين تعكس وعيهم بدور المجلس في دعم الحياة التشريعية واستكمال مؤسسات الدولة.

وقالت فوزي، خلال جولتها التفقدية لعدد من المراكز الانتخابية إن التنظيم الجيد والانضباط داخل اللجان يُعد دلالة واضحة على الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضافت: «المشهد اليوم مشرف، وطوابير الناخبين، خاصة من كبار السن والسيدات، تؤكد أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره الوطني، وأنه شريك حقيقي في صياغة مستقبل وطنه».

وتوجهت وكيل مجلس الشيوخ بالشكر إلى محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، وجميع الجهات المعنية، على الجاهزية العالية التي ظهرت بها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سواء على مستوى التأمين أو التجهيزات الطبية والتنظيمية، ما ساعد في خروج العملية الانتخابية بشكل لائق.

وأكدت أن ما يميز هذه الانتخابات هو الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمجالس الشورى والتشريع، باعتبارها حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وأن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل بلده.

واختتمت جولتها بالتأكيد على ثقتها في وعي الشعب المصري، ودور مجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة للدولة وخطط التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن استكمال مؤسسات الدولة هو حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والتنمية