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فرق طبية في مقار التصويت بالإسماعيلية لتأمين الناخبين صحيًا (صور)

11:29 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فرق طبية
  • عرض 5 صورة
    فرق طبية
  • عرض 5 صورة
    فرق طبية
  • عرض 5 صورة
    فرق طبية
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بدأت الفرق الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية، صباح اليوم، مهامها في تأمين المقار الانتخابية من الناحية الصحية، لضمان سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وانتشرت الفرق الطبية، المكوّنة من أطباء وأطقم تمريض، منذ الصباح الباكر في مختلف مراكز الاقتراع، لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة. كما تم تجهيز نقاط طبية في كل مركز انتخابي، بالتنسيق مع المستشفيات القريبة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة أعدّتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، تهدف إلى توفير أعلى مستويات الدعم الطبي خلال يومي التصويت، بما يضمن سلامة الناخبين واستقرار العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة" في القطاع الصحي، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية من جميع الجوانب.

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الإسماعيلية فرق طبية تأمين الناخبين انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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