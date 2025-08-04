كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت بعض اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام عدد من اللجان مع بداية فتح أبواب الاقتراع، وسط تنظيم جيد لحركة الدخول والخروج، وتزيّنت اللجان بأعلام مصر ولافتات تحمل شعار المحافظة.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في التصويت، من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.