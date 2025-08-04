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حضور لافت في لجان كفر الشيخ.. توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025

11:21 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (3)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (5)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (6)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (7)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (8)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (9)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (10)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (11)
  • عرض 15 صورة
    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (12)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (13)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (14)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (15)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (4)
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    توافد الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 (2)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت بعض اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام عدد من اللجان مع بداية فتح أبواب الاقتراع، وسط تنظيم جيد لحركة الدخول والخروج، وتزيّنت اللجان بأعلام مصر ولافتات تحمل شعار المحافظة.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد أعلنت أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في التصويت، من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

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كفر الشيخ انتخابات الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025
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