جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، مبادرة 100 يوم صحة داخل اللجان الانتخابية، وذلك تحت شعار "انتخب واطمئن على صحتك".

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى إطلاق مبادرة 100صحة تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ لاستهداف أكبر عدد من المواطنين، لقياس السكر والضغط، مؤكدا أن المبادرة تعد من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في السنوات القليلة الماضية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، مع المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات.

واوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المبادرة تهدف أيضا إلى التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الأمراض المعدية، وتقديم الخدمات للحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الوالدة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم خدمات الدعم النفسى والتخاطب، والكشف المبكر عن حالات القلق والاكتئاب، والكشف المبكر عن طيف التوحد للأطفال، وحالات الإدمان إدمان الألعاب الإلكترونية.