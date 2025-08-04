الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين ، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تصدرت طوابير الناخبين المشهد أمام المراكز الانتخابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم يعكس جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي هذه الأجواء في ضوء توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والقطاعات الخدمية المعنية، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين خلال عملية التصويت.

وجرى تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، لاستقبال 999,248 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

كما تم توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، من حيث الإضاءة والتهوية والمياه، مع تجهيز أماكن انتظار مخصصة لكبار السن وذوي الهمم والسيدات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة، إلى جانب تواجد فرق طبية متكاملة على مدار اليوم للتعامل السريع مع أي طارئ صحي.

وفي هذا الإطار، استعدت الفرق الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بتجهيز نقاط طبية في جميع المراكز الانتخابية، تشمل أطباء وتمريض، لتقديم الرعاية الطبية الفورية أثناء التصويت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” بالقطاع الصحي.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتوزيع سيارات الإسعاف على جميع المقار الانتخابية