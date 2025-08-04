

المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، إيداع والدة أطفال قرية دلجا الستة المتوفين قبل أن يلحق بهم والدهم في مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية في القاهرة، بعد تضارب أقوالها مؤخرا خلال التحقيق معها.

كشفت مصادر بأسرة الأطفال، أن القرار جاء بعدما أكدت السيدة أنها قامت بالأكل مع الأطفال ووالدهم ليلة شعورهم بالتعب لكنها لم تُصاب بأي أذى مثلهم، فضلا عن اكتشاف النيابة العامة تاريخها المرضي النفسي منذ عدة سنوات حينما انفصلت مؤقتا عن زوجها، وتضارب أقوالها خلال التحقيقات، وعدم اتزانها، إذ تقرر عرضها على أطباء صحة ونفسية بالمنيا الذين أفادوا معاناتها من مرض نفسي، وأوصوا بإيداعها بإحدى المستشفيات تحت الملاحظة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوما، فيما لم يتم توجيه الاتهام الرسمي لها من قبل النيابة.

وأكد المصدر تشميع منزل الزوج الذي كانت تعيش فيه الزوجة الأولى والزوجة الثانية بقرار من النيابة العامة لحين كشف لغز القضية.